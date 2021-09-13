ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" обявява свободно място за ученик от 8 клас

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 37 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 21

Свободно място в 8 клас за учебната 2021/2022 година

Руски език/Английски език - 1 брой

Документи ще се приемат на 14.09.2021 г. до 16.00 ч.