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1998 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 51 от тях в Сливенско
1998 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 787 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 473 270, като активните са 38 363.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 117, Бургас – 52, Варна – 131, Велико Търново – 110, Видин – 22, Враца – 48, Габрово – 47, Добрич – 37, Кърджали – 29, Кюстендил – 42, Ловеч – 28, Монтана – 53, Пазарджик – 40, Перник – 31, Плевен – 81, Пловдив – 175, Разград – 38, Русе – 75, Силистра – 39, Сливен – 51, Смолян – 21, София – 91, София (град) – 309, Стара Загора – 117, Търговище – 45, Хасково – 60, Шумен – 74, Ямбол – 35.
През изминалото денонощие са били излекувани 1089 души, а за целия период – 415 246.
В болница за лечение са настанени 4587 души, от които 370 са в интензивни отделения.
139 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 661.
Към момента общо 2 416 030 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8050.
Снимка: Станимир Петков