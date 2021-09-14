ЗОВ ЗА ПОМОЩ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 16 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 10

Уважаеми родители и ученици,

В навечерието на първия учебен ден, Екипът на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отправя призив към Вас, да подкрепим нашата съгражданка Ваня Миткова Стоянова в битката, която води за живота си срещу страшната диагноза злокачествен тумор.

Нека "превърнем" цветята за 15 септември в подкрепа за Ваня!

Кутии за набиране на средства ще бъдат поставени на входа на двете сгради!

Банкова сметка: Уникредит Булбанк АД - Сливен

IBAN: BG79UNCR70001522567199

BIC: UNCRBGSF

Получател: Ваня Миткова Стоянова