Криминална хроника Ямбол - 14.09.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 42

Информационен бюлетин 14.09.2021 г.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на наркотици. На 13 септември около 18:30 часа, на ул.“Руен“ в областния град е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 46-годишен местен жител. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Работата по случая продължава.