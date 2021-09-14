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Криминална хроника Ямбол - 14.09.2021 г.

14 септември 2021 12:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 42
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 14.09.2021 г.

 

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за управление на МПС след употреба на наркотици. На 13 септември около 18:30 часа, на ул.“Руен“ в областния град е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 46-годишен местен жител. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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