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ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" обявява свободно място за ученик от 8 клас

14 септември 2021 16:16, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 6 минути, брой четения: 5

Свободно място в 8 клас за учебната 2021/2022 година

Немски език/Английски език - 1 брой

 

Документи ще се приемат на 15.09.2021 г. до 16.00 ч.

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