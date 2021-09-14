ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" обявява свободно място за ученик от 8 клас

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 6 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 5

Свободно място в 8 клас за учебната 2021/2022 година

Немски език/Английски език - 1 брой

Документи ще се приемат на 15.09.2021 г. до 16.00 ч.