Нарошено водоподаване в кв."Надежда"

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 3

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради технически проблем днес (сряда) 15.09.2021г. до 15:00ч. ще бъде нарошено водоподаването на кв."Надежда".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.