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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарошено водоподаване в кв."Надежда"

15 септември 2021 08:32, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 3
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради технически проблем днес (сряда) 15.09.2021г. до 15:00ч. ще бъде нарошено водоподаването на кв."Надежда".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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