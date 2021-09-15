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2029 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 63 от тях в Сливенско
2029 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21 451 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 475 299, като активните са 39 546.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 119, Бургас – 172, Варна – 176, Велико Търново – 73, Видин – 43, Враца – 36, Габрово – 25, Добрич – 37, Кърджали – 20, Кюстендил – 56, Ловеч – 32, Монтана – 37, Пазарджик – 65, Перник – 33, Плевен – 54, Пловдив – 183, Разград – 34, Русе – 42, Силистра – 18, Сливен – 63, Смолян – 33, София – 89, София (град) – 329, Стара Загора – 80, Търговище – 45, Хасково – 51, Шумен – 36, Ямбол – 48.
През изминалото денонощие са били излекувани 763 души, а за целия период – 416 009.
В болница за лечение са настанени 4584 души, от които 386 са в интензивни отделения.
83 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 744.
Към момента общо 2 427 013 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 002.
Снимка: Станимир Петков