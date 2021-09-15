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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.09.2021

15 септември 2021 09:49, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34

No. Дата Длъжност средно

1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно

1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно

1315 9.8.2021 оператор конвейер основно

1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно

1372 20.8.2021 работник покриване на метални повърхности средно

1443 1.9.2021 общ работник основно

1455 1.9.2021 електрозаварчик средно

1480 2.9.2021 образователен медиатор средно

1481 2.9.2021 отчетник счетоводство средно

1492 3.9.2021 механик промишлено оборудване средно

1493 3.9.2021 електротехник средно

1494 3.9.2021 шофьор автобус, кат. Д средно

1501 7.9.2021 социален работник висше

1506 7.9.2021 продавач- консултант средно

1508 7.9.2021 работник поправка на джанти и гуми средно

1509 7.9.2021 общ работник начално

1510 7.9.2021 шофьор средно

1513 7.9.2021 продавач- консултант средно

1516 8.9.2021 електоромеханик средно

1517 8.9.2021 механик промишлено оборудване средно

1519 8.9.2021 манипулант промишлеността средно

1525 8.9.2021 общ работник промишлеността средно

1526 8.9.2021 шлосер средно

1538 10.9.2021 работник кухня средно

1539 13.9.2021 сервитьор средно

1540 13.9.2021 експерт висше

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