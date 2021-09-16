Нарушено водоподаването на кв. "Надежда"

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонт днес (четвътък) 16.09.2021г. до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Надежда

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.