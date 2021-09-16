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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.09.2021
No. Дата Длъжност средно
1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно
1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно
1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно
1372 20.8.2021 работник покриване на метални повърхности средно
1443 1.9.2021 общ работник основно
1455 1.9.2021 електрозаварчик средно
1481 2.9.2021 отчетник счетоводство средно
1492 3.9.2021 механик промишлено оборудване средно
1493 3.9.2021 електротехник средно
1494 3.9.2021 шофьор автобус, кат. Д средно
1501 7.9.2021 социален работник висше
1506 7.9.2021 продавач- консултант средно
1508 7.9.2021 работник поправка на джанти и гуми средно
1509 7.9.2021 общ работник начално
1510 7.9.2021 шофьор средно
1513 7.9.2021 продавач- консултант средно
1516 8.9.2021 електоромеханик средно
1517 8.9.2021 механик промишлено оборудване средно
1519 8.9.2021 манипулант промишлеността средно
1525 8.9.2021 общ работник промишлеността средно
1526 8.9.2021 шлосер средно
1538 10.9.2021 работник кухня средно
1539 13.9.2021 сервитьор средно
1540 13.9.2021 експерт висше
1552 15.09.2021опаковач средно