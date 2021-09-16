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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, АВГУСТ 2021 Г.

16 септември 2021 09:25, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 17 минути, брой четения: 6

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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, АВГУСТ 2021 Г. [271KB]

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