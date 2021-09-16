1862 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 64 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 33

1862 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 745 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 477 161, като активните са 39 906.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 125, Бургас – 113, Варна – 167, Велико Търново – 70, Видин – 27, Враца – 28, Габрово – 36, Добрич – 33, Кърджали – 19, Кюстендил – 24, Ловеч – 34, Монтана – 33, Пазарджик – 75, Перник – 36, Плевен – 29, Пловдив – 149, Разград – 40, Русе – 56, Силистра – 25, Сливен – 64, Смолян – 13, София – 68, София (град) – 332, Стара Загора – 94, Търговище – 37, Хасково – 61, Шумен – 24, Ямбол – 50.

През изминалото денонощие са били излекувани 1437 души, а за целия период – 417 446.

В болница за лечение са настанени 4582 души, от които 396 са в интензивни отделения.

65 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 809.

Към момента общо 2 437 295 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 285.