Удължават срока на електронното преброяване

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Националното преброяване ще продължи по електронен път до края на септември. Това съобщи пред журналисти в Министерския съвет говорителят на правителството Антон Кутев.

Срокът за попълването на онлайн анкетните карти на НСИ, което се прави веднъж на всеки десет години, изтичаше на 17 септември.