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Удължават срока на електронното преброяване

16 септември 2021 14:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Преброяване 2021 - снимката е илюстративна

Националното преброяване ще продължи по електронен път до края на септември. Това съобщи пред журналисти в Министерския съвет говорителят на правителството Антон Кутев.

Срокът за попълването на онлайн анкетните карти на НСИ, което се прави веднъж на всеки десет години, изтичаше на 17 септември.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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