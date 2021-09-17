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1724 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 64 от тях в Сливенско
1724 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21 167 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 478 885, като активните са 39 599.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 74, Бургас – 103, Варна – 127, Велико Търново – 73, Видин – 24, Враца – 33, Габрово – 47, Добрич – 32, Кърджали – 11, Кюстендил – 29, Ловеч – 44, Монтана – 57, Пазарджик – 29, Перник – 22, Плевен – 48, Пловдив – 157, Разград – 28, Русе – 36, Силистра – 28, Сливен – 64, Смолян – 28, София – 65, София (град) – 310, Стара Загора – 86, Търговище – 38, Хасково – 36, Шумен – 60, Ямбол – 35.
През изминалото денонощие са били излекувани 1964 души, а за целия период – 419 410.
В болница за лечение са настанени 4627 души, от които 396 са в интензивни отделения.
67 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 876.
Към момента общо 2 448 482 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 198.
Снимка: Станимир Петков