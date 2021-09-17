Вход свободен по повод Деня на независимостта

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

По случай предстоящия национален празник два от обектите към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" ще отворят врати за безплатно посещение. На 22 септември заповядайте да разгледате експозициите в къща-музей „Хаджи Димитър“ и къща-музей „Сливенски бит XIX-XX век“.

Очакваме Ви!