Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Още един светофар в Сливен е с изцяло подменена сигнализация

17 септември 2021 16:13, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 41 минути, брой четения: 28
Svetofar

Изцяло подменени са светофарните секции на кръстовището между булевардите „Стефан Стамболов“ и „Георги Данчев“. Дейностите включваха подмяна на лампите с нови LED-лампи и освежаване на металните конструкции с трикомпонентна боя.

Общината планира поетапна подмяна на лампите на всички 28 светофарни уредби, като новите се изграждат според нормативните изисквания за безаварийна работа на съоръженията. Към момента са ремонтирани светофарите на „Дамарски мост“ и по бул. „Братя Миладинови“.

 

« предишна


 