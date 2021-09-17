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Още един светофар в Сливен е с изцяло подменена сигнализация
Излъчване: Община Сливен преди 41 минути, брой четения: 28
Изцяло подменени са светофарните секции на кръстовището между булевардите „Стефан Стамболов“ и „Георги Данчев“. Дейностите включваха подмяна на лампите с нови LED-лампи и освежаване на металните конструкции с трикомпонентна боя.
Общината планира поетапна подмяна на лампите на всички 28 светофарни уредби, като новите се изграждат според нормативните изисквания за безаварийна работа на съоръженията. Към момента са ремонтирани светофарите на „Дамарски мост“ и по бул. „Братя Миладинови“.