Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
1892 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 74 от тях в Сливенско
1892 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 189 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 480 777, като активните са 38 980.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 100, Бургас – 107, Варна – 130, Велико Търново – 72, Видин – 37, Враца – 42, Габрово – 42, Добрич – 40, Кърджали – 24, Кюстендил – 34, Ловеч – 42, Монтана – 44, Пазарджик – 69, Перник – 28, Плевен – 46, Пловдив – 162, Разград – 41, Русе – 63, Силистра – 29, Сливен – 74, Смолян – 20, София област – 79, София (град) – 296, Стара Загора – 100, Търговище – 44, Хасково – 58, Шумен – 39, Ямбол – 40.
През изминалото денонощие са били излекувани 2432 души, а за целия период – 421 842.
В болница за лечение са настанени 4 649 души, от които 395 са в интензивни отделения.
79 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 955.
Към момента общо 2 458 928 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 450.
Снимка: Станимир Петков