1892 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 74 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 47

1892 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 189 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 480 777, като активните са 38 980.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 100, Бургас – 107, Варна – 130, Велико Търново – 72, Видин – 37, Враца – 42, Габрово – 42, Добрич – 40, Кърджали – 24, Кюстендил – 34, Ловеч – 42, Монтана – 44, Пазарджик – 69, Перник – 28, Плевен – 46, Пловдив – 162, Разград – 41, Русе – 63, Силистра – 29, Сливен – 74, Смолян – 20, София област – 79, София (град) – 296, Стара Загора – 100, Търговище – 44, Хасково – 58, Шумен – 39, Ямбол – 40.

През изминалото денонощие са били излекувани 2432 души, а за целия период – 421 842.

В болница за лечение са настанени 4 649 души, от които 395 са в интензивни отделения.

79 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 955.

Към момента общо 2 458 928 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 450.