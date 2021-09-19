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951 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 45 от тях в Сливенско
951 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 448 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 481 728, като активните са 39 388.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 52, Бургас – 109, Варна – 93, Велико Търново – 24, Видин – 10, Враца – 14, Габрово – 13, Добрич – 15, Кърджали – 8, Кюстендил – 30, Ловеч – 21, Монтана – 8, Пазарджик – 12, Перник – 13, Плевен – 18, Пловдив – 75, Разград – 30, Русе – 6, Силистра – 18, Сливен – 45, Смолян – 15, София област – 38, София (град) – 184, Стара Загора – 34, Търговище – 12, Хасково – 21, Шумен – 5, Ямбол – 28.
През изминалото денонощие са били излекувани 513 души, а за целия период – 422 355.
В болница за лечение са настанени 4 703 души, от които 396 са в интензивни отделения.
30 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 985.
Към момента общо 2 461 969 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 043.
Снимка: Станимир Петков