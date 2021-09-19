Сливен, кратки вечерни новини, 19.09.2021 г., неделя

Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 34

Съставът на Районната избирателна комисия – Сливен ще бъде определен от ЦИК.

Близо 17 000 души са преброени електронно за 10 дни в Сливенско.

През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 45 заразени с коронавирусна инфекция.

Областният управител Минчо Афузов изпрати писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и ръководството на „Български В и К холдинг“ за спешната нужда от основна реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Речица“ в Сливен.

Доктор Георги Ковачев е тазгодишният носител на наградата „Д-р Иван Селимински“.

По случай предстоящия национален празник два от обектите към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" в град Сливен ще отворят врати за безплатно посещение.

От 20 септември БЧК започва раздаването на хранителните помощи в област Сливен.