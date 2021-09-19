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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 19.09.2021 г., неделя

19 септември 2021 15:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 34
Сливен

Съставът на Районната избирателна комисия – Сливен ще бъде определен от ЦИК.

Близо 17 000 души са преброени електронно за 10 дни в Сливенско.

През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 45 заразени с коронавирусна инфекция.

Областният управител Минчо Афузов изпрати писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и ръководството на „Български В и К холдинг“ за спешната нужда от основна реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Речица“ в Сливен.

Доктор Георги Ковачев е тазгодишният носител на наградата „Д-р Иван Селимински“.

По случай предстоящия национален празник два от обектите към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" в град Сливен ще отворят врати за безплатно посещение.

От 20 септември БЧК започва раздаването на хранителните помощи в област Сливен.

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