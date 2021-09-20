Прекъсване водоподаването в кв."Надежда"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване наремонт по Воден цикъл на 20.09.2021г.(понеделник) до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв Надежда .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.