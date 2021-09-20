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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Надежда"

20 септември 2021 09:15, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване наремонт по Воден цикъл на 20.09.2021г.(понеделник) до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв Надежда .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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