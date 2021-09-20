Прекъсване на водоподаването в с.Ковачите.

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.09.2021г.(понеделник) до 16.30ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.