През последното денонощие в Сливенско има 17 заразени с коонавирус, 458 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 32

458 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4740 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 482 186, като активните са 38 734.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 25, Бургас – 30, Варна – 59, Велико Търново – 21, Видин – 3, Враца – 16, Габрово – 5, Добрич – 6, Кърджали – 5, Кюстендил – 9, Ловеч – 15, Пазарджик – 27, Перник – 7, Плевен – 5, Пловдив – 29, Разград – 12, Русе – 11, Силистра – 8, Сливен – 17, Смолян – 3, София – 24, София (град) – 81, Стара Загора – 16, Търговище – 3, Хасково – 13, Шумен – 2, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 1069 души, а за целия период – 423 424.

В болница за лечение са настанени 4750 души, от които 391 са в интензивни отделения.

43 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 028.

Към момента общо 2 463 666 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1697.