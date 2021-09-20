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Кораб заседна около скалите край Камен бряг

20 септември 2021 20:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
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Кораб заседна около скалите под местност Яйлата край село Камен бряг.

Под ръководството на Районна прокуратура – Добрич се изясняват причините за инцидент с товарния кораб.

Корабът плава под панамски флаг и превозва торове. Няма пострадали членове на екипажа му. Няма разлив на гориво или други вещества във връзка с инцидента, съобщават от Апелативна прокуратура.

На място се извършва оглед от следовател. Разследването е възложено на Окръжния следствен отдел. Целта му е да се установи има ли данни за извършено престъпление против транспорта.

Източник: БНР
Снимка: Апелативна прокуратура

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