Кораб заседна около скалите край Камен бряг

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Кораб заседна около скалите под местност Яйлата край село Камен бряг.

Под ръководството на Районна прокуратура – Добрич се изясняват причините за инцидент с товарния кораб.

Корабът плава под панамски флаг и превозва торове. Няма пострадали членове на екипажа му. Няма разлив на гориво или други вещества във връзка с инцидента, съобщават от Апелативна прокуратура.

На място се извършва оглед от следовател. Разследването е възложено на Окръжния следствен отдел. Целта му е да се установи има ли данни за извършено престъпление против транспорта.