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Кораб заседна около скалите край Камен бряг
Кораб заседна около скалите под местност Яйлата край село Камен бряг.
Под ръководството на Районна прокуратура – Добрич се изясняват причините за инцидент с товарния кораб.
Корабът плава под панамски флаг и превозва торове. Няма пострадали членове на екипажа му. Няма разлив на гориво или други вещества във връзка с инцидента, съобщават от Апелативна прокуратура.
На място се извършва оглед от следовател. Разследването е възложено на Окръжния следствен отдел. Целта му е да се установи има ли данни за извършено престъпление против транспорта.
Източник: БНР
Снимка: Апелативна прокуратура