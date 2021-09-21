Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
2360 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 49 от тях в Сливенско
2360 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 719 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 484 546, като активните са 39 728.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 132, Бургас – 39, Варна – 162, Велико Търново – 111, Видин – 39, Враца – 35, Габрово – 54, Добрич – 37, Кърджали – 17, Кюстендил – 63, Ловеч – 31, Монтана – 91, Пазарджик – 44, Перник – 38, Плевен – 39, Пловдив – 259, Разград – 40, Русе – 81, Силистра – 43, Сливен – 49, Смолян – 20, София – 100, София (град) – 486, Стара Загора – 138, Търговище – 46, Хасково – 61, Шумен – 63, Ямбол – 42.
През изминалото денонощие са били излекувани 1228 души, а за целия период – 424 652.
В болница за лечение са настанени 4879 души, от които 388 са в интензивни отделения.
138 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 166.
Към момента общо 2 471 212 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7555.
Снимка: Станимир Петков