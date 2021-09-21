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2360 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 49 от тях в Сливенско

21 септември 2021 10:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 47
Данни за коронавирус

2360 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 719 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 484 546, като активните са 39 728.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 132, Бургас – 39, Варна – 162, Велико Търново – 111, Видин – 39, Враца – 35, Габрово – 54, Добрич – 37, Кърджали – 17, Кюстендил – 63, Ловеч – 31, Монтана – 91, Пазарджик – 44, Перник – 38, Плевен – 39, Пловдив – 259, Разград – 40, Русе – 81, Силистра – 43, Сливен – 49, Смолян – 20, София – 100, София (град) – 486, Стара Загора – 138, Търговище – 46, Хасково – 61, Шумен – 63, Ямбол – 42.

През изминалото денонощие са били излекувани 1228 души, а за целия период – 424 652.

В болница за лечение са настанени 4879 души, от които 388 са в интензивни отделения.

138 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 166.

Към момента общо 2 471 212 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7555.

Снимка: Станимир Петков

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