Прекъсване на водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 22.09.2021г.(сряда) до отстраняването на аварията ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.