2192 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 62 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 22

2192 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 276 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 486 738, като активните са 40 832.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 130, Бургас – 153, Варна – 149, Велико Търново – 83, Видин – 45, Враца – 37, Габрово – 49, Добрич – 72, Кърджали – 27, Кюстендил – 39, Ловеч – 21, Монтана – 48, Пазарджик – 78, Перник – 41, Плевен – 26, Пловдив – 167, Разград – 40, Русе – 50, Силистра – 36, Сливен – 62, Смолян – 37, София – 114, София (град) – 387, Стара Загора – 112, Търговище – 45, Хасково – 63, Шумен – 31, Ямбол – 50.

През изминалото денонощие са били излекувани 1030 души, а за целия период – 425 682.

В болница за лечение са настанени 4935 души, от които 405 са в интензивни отделения.

58 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 224.

Към момента общо 2 481 276 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 071.