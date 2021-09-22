Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на22.09.2021г.(среда) до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв."Даме Груев"- в района на блок 20.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.