Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Първи сняг заваля на Витоша в първия есенен ден

22 септември 2021 18:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 26
Витоша

Първи сняг заваля на Витоша в първия есенен ден, съобщиха планинари в социалните мрежи.

Дъждът, който вали по високите места в планината, е преминал в сняг.

Хората отбелязват, че все още не се е образувала снежна покривка.

Източник: https://www.iskra.bg/parvi-snyag-zavalya-na-vitosha-v-parvia-esenen-den/
Снимка: Детелин Рачев, Фейсбук

« предишна


 