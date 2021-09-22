Първи сняг заваля на Витоша в първия есенен ден

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 26

Първи сняг заваля на Витоша в първия есенен ден, съобщиха планинари в социалните мрежи.

Дъждът, който вали по високите места в планината, е преминал в сняг.

Хората отбелязват, че все още не се е образувала снежна покривка.