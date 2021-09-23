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850 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 46 от тях в Сливенско
850 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9086 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 487 588, като активните са 40 832.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 30, Бургас – 99, Варна – 81, Велико Търново – 19, Видин – 4, Враца – 9, Габрово – 19, Добрич – 23, Кърджали – 5, Кюстендил – 22, Ловеч – 12, Монтана – 14, Пазарджик – 7, Перник – 43, Плевен – 21, Пловдив – 74, Разград – 9, Русе – 16, Силистра – 8, Сливен – 46, Смолян – 6, София – 34, София (град) – 158, Стара Загора – 37, Търговище – 21, Хасково – 13, Шумен – 3, Ямбол – 17.
През изминалото денонощие са били излекувани 584 души, а за целия период – 426 266.
В болница за лечение са настанени 4959 души, от които 405 са в интензивни отделения.
27 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 251.
Към момента общо 2 483 134 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1858.
Снимка: Станимир Петков