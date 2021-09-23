Делегация на ЕП пристига на двудневна визита у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Делегация от евродепутати и експерти от Европарламента пристига днес в България на двудневно посещение, за да проучи на място ситуацията с върховенството на закона.

Делегацията ще се състои от общо 23-ма души. В нея влизат 7 евродепутати – по един от всяка политическа група в Европейския парламент.

Социалистите ще бъдат представени от Елена Йончева. Всички са членове от Мониторинговата група към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европарламента.

Останалите 16 души са експерти, също от Европейския парламент.

Ръководител на делегацията ще бъде София ин 'т Велд от „Обнови Европа“ , която е и председател на Мониторинговата група.

Предвидени са срещи с президента Румен Радев, премиера Стефан Янев, министрите на вътрешните работи Бойко Рашков, на правосъдието Янаки Стоилов, на културата Велислав Минеков, вицепремиера за еврофондовете Атанас Пеканов, главния прокурор Иван Гешев, омбудсмана Диана Ковачева и депутати от последното Народното събрание.

Групата ще се срещне също така с представители на неправителствени организации.

Специално внимание ще бъде отделено на свободата на медиите.