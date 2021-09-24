Прекъсване на водоподаването кв''.Ново село'' кв''.СиниКамъни'' кв '' Бългърка ''и Вилна зона 'Дюлева река'' и вилна зона'' Ново село 2

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 24.09.2021г. (петък) от 09:00ч. до 20:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Българка", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Възможно временно замътване при възстановяване на водоподаването.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.