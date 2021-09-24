1835 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 45

1835 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 996 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 489 423, като активните са 41 752.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 103, Бургас – 36, Варна – 145, Велико Търново – 85, Видин – 49, Враца – 24, Габрово – 59, Добрич – 39, Кърджали – 19, Кюстендил – 27, Ловеч – 32, Монтана – 57, Пазарджик – 47, Перник – 38, Плевен – 44, Пловдив – 150, Разград – 14, Русе – 67, Силистра – 32, Сливен – 36, Смолян – 31, София – 70, София (град) – 401, Стара Загора – 69, Търговище – 30, Хасково – 50, Шумен – 43, Ямбол – 38.

През изминалото денонощие са били излекувани 1055 души, а за целия период – 427 321.

В болница за лечение са настанени 4949 души, от които 414 са в интензивни отделения.

99 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 350.

Към момента общо 2 494 575 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 441.