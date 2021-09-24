Криминална хроника Ямбол - 24.09.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 22

Информационен бюлетин 24.09.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.