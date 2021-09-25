Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Днес 25.09 /събота/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв. Речица от 09.00ч до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.