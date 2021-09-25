1904 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 66 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 34

1904 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 275 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 491 327, като активните са 41 874.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 97, Бургас – 112, Варна – 135, Велико Търново – 96, Видин – 33, Враца – 31, Габрово – 40, Добрич – 37, Кърджали – 13, Кюстендил – 30, Ловеч – 42, Монтана – 31, Пазарджик – 47, Перник – 50, Плевен – 33, Пловдив – 179, Разград – 35, Русе – 63, Силистра – 31, Сливен – 66, Смолян – 28, София – 75, София (град) – 341, Стара Загора – 103, Търговище – 38, Хасково – 37, Шумен – 33, Ямбол – 48.

През изминалото денонощие са били излекувани 1709 души, а за целия период – 429 030.

В болница за лечение са настанени 4969 души, от които 416 са в интензивни отделения.

73 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 423.

Към момента общо 2 504 582 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 010.