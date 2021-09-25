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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Уикендът започва със слънчево и топло време
Днес ще бъде предимно слънчево, преди обяд над източната половина от страната с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта ще отслабне и ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са между 22° и 27°. Това е прогнозата на НИМХ.
Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.
Над Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност, която след обяд ще намалее до слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максимални температури на въздуха: 22°-24°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
В Сливен ще бъде предимно слънчево и почти тихо. Минималната температура ще е 15°, а максималната 24°.
Снимка: Станимир Петков