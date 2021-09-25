НЗОК ще плаща за допълнителни здравни дейности при бебета

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 20

Здравната каса ще заплаща за провеждане на допълнителни здравни дейности при новородени до 14 дни след изписване от родилното отделение.

Това става възможно с промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, които предстои да бъдат обнародвани.