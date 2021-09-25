Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

НЗОК ще плаща за допълнителни здравни дейности при бебета

25 септември 2021 12:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 20
Майка и дете

Здравната каса ще заплаща за провеждане на допълнителни здравни дейности при новородени до 14 дни след изписване от родилното отделение.

Това става възможно с промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, които предстои да бъдат обнародвани.

Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 