Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Успешна чернодробна трансплантация във ВМА

25 септември 2021 12:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
ВМА

Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 41-годишен мъж, съобщиха от лечебното заведение. Това е трета чернодробна трансплантация на екипа за тази година. Донорът е мъж на 54 години. Трансплантацията е била извършена в следобедните часове на вчера и е продължила 5 часа.

В момента пациентът се намира в задоволително състояние и е контактен, коментира проф. Никола Владов, ръководител на трансплантационния екип. Ръководството на ВМА изказва изключителна благодарност към близките на донора, които въпреки трудния за тях момент са разрешили експлантацията на органите.

Източник: БНР

« предишна


 