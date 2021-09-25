Успешна чернодробна трансплантация във ВМА

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 41-годишен мъж, съобщиха от лечебното заведение. Това е трета чернодробна трансплантация на екипа за тази година. Донорът е мъж на 54 години. Трансплантацията е била извършена в следобедните часове на вчера и е продължила 5 часа.

В момента пациентът се намира в задоволително състояние и е контактен, коментира проф. Никола Владов, ръководител на трансплантационния екип. Ръководството на ВМА изказва изключителна благодарност към близките на донора, които въпреки трудния за тях момент са разрешили експлантацията на органите.