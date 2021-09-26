1038 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 53 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 54 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 54

1038 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 875 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 492 365, като активните са 42 409.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 51, Бургас – 93, Варна – 97, Велико Търново – 26, Видин – 20, Враца – 11, Габрово – 14, Добрич – 24, Кърджали – 4, Кюстендил – 21, Ловеч – 19, Монтана – 15, Пазарджик – 42, Перник – 15, Плевен – 24, Пловдив – 101, Разград – 13, Русе – 21, Силистра – 9, Сливен – 53, Смолян – 25, София – 31, София (град) – 211, Стара Загора – 36, Търговище – 11, Хасково – 22, Шумен – 4, Ямбол – 25.

През изминалото денонощие са били излекувани 477 души, а за целия период – 429 507.

В болница за лечение са настанени 5040 души, от които 418 са в интензивни отделения.

26 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 449.

Към момента общо 2 507 048 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 467.