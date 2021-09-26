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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 27.09-03.10.2021 г.

26 септември 2021 17:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 36
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 27 септември до 3 октомври 2021 г.?

 

Домати клас 1 – 1,79 лв. за кг.

Свинска плешка без кост от нашата витрина – 4,85 лв. за кг.

Варено-пушен свински бут от нашата витрина – 6,89 лв. за кг.

Филе „Елена“ – 24,89 лв. за кг.

Луканка „Орехите“ – 5,45 лв. за 180 грама

Универсална кайма „Народен“ – 1,45 лв. за 250 грама

Лютеница „Хорцето“ – 2,39 лв. за буркан от 560 грама

Салата Снежанка“ – 2,99 лв. за кг.

Кисело мляко „Родопско чудо“ – 1,99 лв. за 450 грама

Прясно мляко „Olimpus“ – 1,75 лв. за 1 литър

Слънчогледово олио „Vitae D’Oro“ – 2,89 лв. за 1 литър

Шуменско светло пиво – 0,79 лв. за кен

 

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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