Прекъсване водоподаването на с. Кортен

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 27.09.2021г. от09:30ч. до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Кортен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.