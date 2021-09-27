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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от кв.Индустриален

27 септември 2021 10:07, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 12
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 27.09.2021г. до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването-в района на бензиностанция Геомекс,ул."Есперанто",ул."Светлина" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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