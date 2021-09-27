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496 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 18 от тях в Сливенско

27 септември 2021 10:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 32
Данни за коронавирус

496 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6002 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 492 861, като активните са 42 325.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 21, Бургас – 31, Варна – 48, Велико Търново – 11, Видин – 11, Враца – 9, Габрово – 11, Добрич – 2, Кърджали – 2, Кюстендил – 20, Ловеч – 13, Монтана – 19, Пазарджик – 15, Перник – 16, Плевен – 12, Пловдив – 28, Разград – 9, Русе – 12, Силистра – 12, Сливен – 18, Смолян – 6, София – 16, София (град) – 102, Стара Загора – 27, Търговище – 10, Хасково – 8, Ямбол – 7.

През изминалото денонощие са били излекувани 540 души, а за целия период – 430 047.

В болница за лечение са настанени 5078 души, от които 418 са в интензивни отделения.

40 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 489.

Към момента общо 2 508 560 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1513.

Снимка: Станимир Петков

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