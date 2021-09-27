Криминална хроника Ямбол - 27.09.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Информационен бюлетин 27.09.2021 г.

В РУ-Елхово образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 26 септември, около 11:40 часа, в района на ГКПП – Лесово е установено, че 50-годишен мъж управлява товарен автомобил след употреба на алкохол. При тестването на водача, техническото средство е отчело – 2,29 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба от частен имот в местността „Нови лозя“. На 25 септември в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 16 до 25 септември, след взлом на врата от стопанска постройка, в имота на млада жена, са отнети: пръскачка, водна помпа, трижилен кабел и менгеме. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.