2536 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 85 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 53

2536 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 032 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 495 397, като активните са 42 444.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 138, Бургас – 41, Варна – 141, Велико Търново – 123, Видин – 36, Враца – 56, Габрово – 82, Добрич – 52, Кърджали – 19, Кюстендил – 62, Ловеч – 33, Монтана – 88, Пазарджик – 34, Перник – 43, Плевен – 49, Пловдив – 237, Разград – 25, Русе – 93, Силистра – 49, Сливен – 85, Смолян – 32, София – 103, София (град) – 572, Стара Загора – 114, Търговище – 67, Хасково – 57, Шумен – 68, Ямбол – 37.

През изминалото денонощие са били излекувани 2268 души, а за целия период – 432 315.

В болница за лечение са настанени 5048 души, от които 432 са в интензивни отделения.

149 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 638.

Към момента общо 2 513 769 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5215.