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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Президентът Румен Радев ще връчи почетен знак на държавния глава на изявени художници, интелектуалци

28 септември 2021 11:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Президентът Румен Радев

Днес на церемония в Президентството в София държавният глава Румен Радев ще награди видни дейци на културата и изкуството с Почетния знак на президента.

За значителен принос в развитието на българската култура и изкуство и по повод 70 -годишнината си държавният глава ще връчи отличието на журналиста и автор на песни Иван Тенев.

Почетният знак на президента ще бъде връчен на изтъкнатата българска балерина Вера Кирова за нейния принос в развитието на българското балетно изкуство.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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