Президентът Румен Радев ще връчи почетен знак на държавния глава на изявени художници, интелектуалци

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Днес на церемония в Президентството в София държавният глава Румен Радев ще награди видни дейци на културата и изкуството с Почетния знак на президента.

За значителен принос в развитието на българската култура и изкуство и по повод 70 -годишнината си държавният глава ще връчи отличието на журналиста и автор на песни Иван Тенев.

Почетният знак на президента ще бъде връчен на изтъкнатата българска балерина Вера Кирова за нейния принос в развитието на българското балетно изкуство.