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2573 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 86 от тях в Сливенско

29 септември 2021 12:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 168
Коронавирус

2573 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 333 теста, показват данните в Единната информационна система. 333 или 12.94% от новозаразените са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 497 970, като активните са 42 771.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 118, Бургас – 173, Варна – 184, Велико Търново – 88, Видин – 28, Враца – 43, Габрово – 73, Добрич – 56, Кърджали – 18, Кюстендил – 38, Ловеч – 21, Монтана – 41, Пазарджик – 93, Перник – 96, Плевен – 33, Пловдив – 236, Разград – 33, Русе – 69, Силистра – 33, Сливен – 86, Смолян – 24, София – 134, София (град) – 542, Стара Загора – 114, Търговище – 42, Хасково – 80, Шумен – 23, Ямбол – 54.

През изминалото денонощие са били излекувани 2159 души, а за целия период –434 474.

В болница за лечение са настанени 5152 души, от които 449 са в интензивни отделения. 677 от новопостъпилите в болнично заведение са били ваксинирани.

87 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 725. От починалите през този период трима са били ваксинирани.

Към момента общо 2 521 738 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7968.

Снимка: Станимир Петков

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