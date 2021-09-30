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2142 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 62 от тях в Сливенско
2142 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 19 237 теста, показват данните в Единната информационна система. 288 или 10.34% от новозаразените са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 500 112, като активните са 43 520.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 136, Бургас – 100, Варна – 161, Велико Търново – 59, Видин – 38, Враца – 32, Габрово – 58, Добрич – 54, Кърджали – 12, Кюстендил – 54, Ловеч – 34, Монтана – 37, Пазарджик – 51, Перник – 62, Плевен – 36, Пловдив – 188, Разград – 21, Русе – 61, Силистра – 21, Сливен – 62, Смолян – 11, София – 101, София (град) – 488, Стара Загора – 105, Търговище – 27, Хасково – 54, Шумен – 27, Ямбол – 52.
През изминалото денонощие са били излекувани 1306 души, а за целия период –435 780.
В болница за лечение са настанени 5172 души, от които 458 са в интензивни отделения. 46 от новопостъпилите в болнично заведение са били ваксинирани.
87 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 812.
Към момента общо 2 530 744 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 9014.
Снимка: Станимир Петков