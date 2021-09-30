Виртуален поглед към картините от Седмия Пленер на виното

Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 51

Виртуален поглед към картините от Седмия Пленер на виното на художниците Антон Иванов, Веселин Дамянов-VES, Габриела Стефанова, Димитър Кавръков, Дора Куршумова, Пеньо Иванов и Крикор Папазян.

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