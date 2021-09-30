Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Виртуален поглед към картините от Седмия Пленер на виното

30 септември 2021 14:51, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 51
Виртуален поглед към картините от Седмия Пленер на виното

Виртуален поглед към картините от Седмия Пленер на виното на художниците Антон Иванов, Веселин Дамянов-VES, Габриела Стефанова, Димитър Кавръков, Дора Куршумова, Пеньо Иванов и Крикор Папазян.

Снимки

Виртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на винотоВиртуален поглед към картините от Седмия Пленер на виното
« предишнаследваща »


 