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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.10.2021

01 октомври 2021 09:10, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 132

No. Дата Длъжност

1492 3.9.2021 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ средно

1493 3.9.2021 ЕЛЕКТРОТЕХНИК средно

1508 7.9.2021 РАБОТНИК ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ средно

1510 7.9.2021 ШОФЬОР средно

1513 7.9.2021 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ средно

1538 10.9.2021 РАБОТНИК КУХНЯ средно

1539 13.9.2021 СЕРВИТЬОР средно

1552 15.9.2021 ОПАКОВАЧ средно

1563 20.9.2021 СЛАДКАР средно

1565 20.9.2021 СЧЕТОВОДИТЕЛ средно

1575 23.9.2021 ШЛОСЕР средно

1576 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1577 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно

1578 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно

1579 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1585 27.9.2021 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО основно

1590 29.9.2021 ДЕТЕГЛЕДАЧКА средно

1596 29.9.2021 БЕТОНДЖИЯ основно

1597 29.9.2021 КОФРАЖИСТ основно

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